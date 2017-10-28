Медведев проиграл Матьё на старте квалификации «Мастерс 1000» в Париже

Россиянин Даниил Медведев (8) потерпел поражение во встрече с французом Полем-Анри Матьё (WC) в первом круге квалификации «Мастерс 1000» в Париже — 4:6, 4:6. Отметим, что во втором сете Медведев вёл со счётом 4:2.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Матьё выполнил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Медведева 9 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в основную сетку турнира 35-летний Поль-Анри, занимающий сейчас 265-ю строчку рейтинг-листа, поспорит с канадцем Вашеком Поспишилом.