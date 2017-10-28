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Видеообзор полуфинала Итогового турнира WТА В. Уильямс — Гарсия

28 октября 2017, суббота. 20:35 Теннис

Американка Винус Уильямс в полуфинале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3 и вышла в финал этих соревнований впервые с 2009 года. На протяжении этих восьми лет Винус ни разу не удавалось сыграть на Итоговом турнире.

За 50-й титул в карьере и первый в нынешнем сезон Уильямс поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки. Победительница этого матча закончит год третьей ракеткой мира.

Посмотреть видеообзор встречи В. Уильямс — Гарсия вы можете на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Каролин Гарсия
Новости. Теннис
28 октября 2017, суббота
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