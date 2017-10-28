Гарсия: Винус играла великолепно

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свой матч с американкой Винус Уильямс в полуфинале Итогового чемпионата WTA, который она проиграла в трёх сетах, взяв первую партию на тай-брейке.



«Мне немного не хватало сил и энергии во второй и третьей партиях. Матч был очень напряжённым, интенсивным. Она играла великолепно, меняла направления ударов и действовала очень активно. А я несколько раз ошибалась или мягко играла с коротких мячей, и она обводила меня. Тем не менее, матч был упорным», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.