С. Уильямс: маленькая Алексис уже болельщица Федерера

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала видео, на котором её двухмесячная дочь Алексис Олимпия смотрит матч швейцарца Роджера Федерера на турнире в Базеле.

«Маленькая Алексис уже болельщица Роджера Федерера! Впервые сжала кулачки, прямо как мама», — написала Серена Уильямс в Snapchat.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Tennis Channel.

Напомним, что Алексис Олимпия родилась 1 сентября 2017 года, а в 2018-м Серена намерена возобновить карьеру.