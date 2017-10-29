Клейстерс: понимаю, через что приходится проходить Халеп, Плишковой и Возняцки

Экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс призналась, что понимает трудности, с которыми сталкиваются лидеры рейтинга WТА, не выигрывавшие турниры серии «Большого шлема».

«Я с детства мечтала стать первой ракеткой мира. Это была одна из моих основных целей, но когда мечта сбылась, я столкнулась с рядом неприятных публикаций в СМИ. Меня обвиняли в том, что нельзя быть первой в мире, не выиграв ни одного турнира „Большого шлема“. Я чувствовала несправедливость, было трудно пройти через это.

Я понимаю, что Плишкова, Халеп и Возняцки также получили тысячи подобных вопросов. Это неприятно, но необходимо пройти через такие трудности, чтобы двигаться вперёд", — приводит слова Клейстерс Tennis World.