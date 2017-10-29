Бопанна и Куэвас завоевали титул на турнире в Вене в парном разряде

Индиец Рохан Бопанна и уругваец Пабло Куэвас в финале парного разряда турнира в Вене одолели американца Сэма Куэрри и бразильца Марсело Демолинера со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), [11:9]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 45 минут.

37-летний Бопанна завоевал 17-й титул в карьере и третий в текущем сезоне на соревнованиях АТР в парном разряде, а для 31-летнего Куэваса этот трофей стал девятым в общей сложности и четвёртым в 2017 году.

На данный момент Бопанна является 17-й ракеткой мира в паре, а Куэвас — 25-й.