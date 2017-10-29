Видеообзор финала Итогового турнира WТА Возняцки — В. Уильямс

Датчанка Каролина Возняцки впервые в карьере стала победительницей Итогового чемпионата WTA, обыграв в финале американку Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Во второй партии Уильямс почти отыгралась со счёта 0:5, но не сумела удержать свою подачу в 10-м гейме.



Возняцки завоевала 27-й титул и самый значимый в своей карьере — по престижности Итоговый турнир стоит сразу после турниров «Большого шлема». Благодаря этой победе Каролина завершит сезон третьей ракеткой мира и вплотную приблизится к румынке Симоне Халеп и испанке Гарбинье Мугурусе. Уильямс, несмотря на отсутствие титулов в этом году, провела великолепный сезон с финалами на Australian Open и Уимблдоне и полуфиналом US Open и финиширует на пятой строчке.



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