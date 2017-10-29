Монфис снялся с «Мастерс 1000» в Париже из-за травмы колена

Француз Гаэль Монфис снялся с «Мастерс 1000» в Париже, в первом круге которого он должен был сыграть с американцем Райаном Харрисоном. Причиной отказа Гаэля стала травма колена. Место французского теннисиста в основной сетке займёт проигравший в финале отборочных соревнований немец Петер Гоёвчик.



Последним турниром 31-летнего Монфиса в этом сезоне стал US Open, где он снялся по ходу матча третьего круга с бельгийцем Давидом Гоффеном, уступая со счётом 5:7, 1:5. В рейтинг-листе Гаэль сейчас занимает 45-ю строчку.