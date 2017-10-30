А. Зверев стал четвёртой ракеткой мира, Южный вернулся в топ-100

В обновлённом рейтинге ATP от 30 октября немец Александр Зверев поднялся на четвёртую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 35-й позиции. Его соотечественник Михаил Южный вернулся в топ-100 и занял 87-ю строчку.
Рейтинг ATP. 30 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 4790.
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4185.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3935.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 3765.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650.
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3360.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975.
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35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1284...
44 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1045...
63 (67). Даниил Медведев (Россия) — 772...
76 (73). Евгений Донской (Россия) — 686...
87 (101). Михаил Южный (Россия) — 616...
100 (97). Андрей Кузнецов (Россия) – 546.