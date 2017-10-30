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Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой на турнире в Чжухае

30 октября 2017, понедельник. 10:40 Теннис

Стала известна сетка турнира «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 31 октября. Россию на этих соревнованиях представят Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Группа «Азалия»: Кристина Младенович (Франция), Юлия Гёргес (Германия), Магдалена Рыбарикова (Словакия).
Группа “Бугенвиллея": Коко Вандевей (США), Елена Веснина (Россия), Пэн Шуай (Китай).
Группа «Камелия»: Слоан Стивенс (США), Анастасия Севастова (Латвия), Барбора Стрыцова (Чехия).
Группа «Роза»: Анастасия Павлюченкова (Россия), Анжелика Кербер (Германия), Эшли Барти (Австралия).

Победительницы групп выйдут в полуфинал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Анастасия Севастова Анжелика Кербер Барбора Стрыцова Елена Веснина Коко Вандевей Кристина Младенович Пэн Шуай Слоан Стивенс Юлия Гёргес
Новости. Теннис
30 октября 2017, понедельник
10:40 Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой на турнире в Чжухае
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