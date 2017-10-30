Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой на турнире в Чжухае

Стала известна сетка турнира «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 31 октября. Россию на этих соревнованиях представят Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.
Группа «Азалия»: Кристина Младенович (Франция), Юлия Гёргес (Германия), Магдалена Рыбарикова (Словакия).
Группа “Бугенвиллея": Коко Вандевей (США), Елена Веснина (Россия), Пэн Шуай (Китай).
Группа «Камелия»: Слоан Стивенс (США), Анастасия Севастова (Латвия), Барбора Стрыцова (Чехия).
Группа «Роза»: Анастасия Павлюченкова (Россия), Анжелика Кербер (Германия), Эшли Барти (Австралия).
Победительницы групп выйдут в полуфинал.