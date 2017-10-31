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Наряды Шараповой, Возняцки, В. Уильямс претендуют на звание лучшего в октябре

31 октября 2017, вторник. 02:39 Теннис

На официальном сайте WTA объявлено голосование за лучший теннисный наряд на турнирах, проходивших в октябре 2017 года. В числе претенденток на победу датчанка Каролина Возняцки, завоевавшая титул на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре и благодаря этому завершившая год третьей ракеткой мира. Попала в список и американка Винус Уильямс, которая уступила Возняцки в финале, но провела лучший сезон за много лет и финиширует пятой. Также из числа участниц Итогового турнира номинирована чешка Каролина Плишкова, побывавшая по ходу этого сезона первой ракеткой мира.

Из тех, кто завершил сезон до Итогового турнира, отмечены наряды немки Карины Виттёфт и россиянки Марии Шараповой. У Марии выбрана форма, в которой она играла в Тяньцзине, где завоевала первый титул после возвращения в тур. Виттёфт в своём наряде победила в Люксембурге.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Каролина Возняцки Каролина Плишкова Мария Шарапова
Новости. Теннис
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