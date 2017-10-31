Мугуруса, Плишкова, Стивенс и Барти сыграют на турнире в Брисбене

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса, представительница Чехии Каролина Плишкова, чемпионка US Open американка Слоан Стивенс и австралийка Эшли Барти подтвердили своё участие в турнире в Брисбене, который пройдёт с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года, сообщает Tennis World USA.

Действующей победительницей турнира является Плишкова. В финале минувшего розыгрыша этих соревнований уроженка Лоуни обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:0, 6:3.