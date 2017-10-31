В 14:00 по московскому времени начнётся матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и бывшая первая ракетка мира представительница Германии Анжелика Кербер. По личным встречам счёт ничейный — 5-5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кербер в Чжухае

В группе «Роза» также сыграет представительница Австралии Эшли Барти. Турнир «Элит Трофи» в Чжухае завершится 5 ноября.