Матчи турнира «ВТБ Кубок Кремля»—2017 посетили более 77 100 зрителей

Официальный сайт московского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» сообщает, что в этом году на соревнованиях был установлен рекорд посещаемости. По подсчётам, «ВТБ Кубок Кремля» в текущем году посетили более 77 100 человек, что почти на 10 тыс. превышает цифру прошлого года, а продажи билетов возросли на 52%.

Победителями соревнований в одиночном разряде стали немка Юлия Гёргес и босниец Дамир Джумхур. В женском парном разряде победу одержали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова, в мужском – белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд.