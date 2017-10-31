Кравчук не сумел выйти во второй круг челленджера в Эккентале

Российский теннисист Константин Кравчук не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Эккентале, в двух партиях проиграв представителю Швейцарии Янну Марти (LL) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Константин 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Эккентале Марти поспорит с победителем матча Лукаш Лацко (Словакия, 6) — Корентен Муте (Франция).