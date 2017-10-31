Гёргес: агрессивная игра в концовке помогла победить Рыбарикову

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями от победы над словачкой Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:1, 7:6 (7:5) в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае.

«Думаю, я выиграла, потому что действовала агрессивно в концовке. При счёте 5:5 на тай-брейке второго сета я решила агрессивно принять вторую подачу и выиграла розыгрыш. Затем она подала достаточно пассивно, и я вновь решила атаковать. Я хотела сама воспользоваться своей возможностью, даже несмотря на риск ошибиться. Я не хотела доверить судьбу розыгрыша в её руки.

Скорость кортов здесь подходит моей игре, отскок позволяет применять необходимое вращение. Думаю, это был очень хороший матч с моей стороны", — приводит слова Гёргес официальный сайт WТА.