Стосур: я смогу провести ещё два-три года в туре

33-летняя австралийка Саманта Стосур сообщила, что пока не готова завершить карьеру и намерена провести в туре ещё два-три года. В 2011 году уроженка Брисбена выиграла US Open.

«Сейчас я очень мотивированна и готова к игре. Думаю, иногда у спортсменов это состояние приходит и уходит, но после длительной паузы я решила, что ещё хочу играть. Полагаю, я смогу провести ещё два-три года в туре. Если организм будет справляться и я смогу соревноваться с сильнейшими, то точную дату завершения карьеры назвать будет затруднительно», — цитирует Стосур The Sydney Morning Herald.