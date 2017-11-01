Рыбарикова с седьмого матчбола одолела Младенович на турнире в Чжухае

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова одолела представительницу Франции Кристину Младенович в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. Магдалена дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 и 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков. Магдалена смогла выиграть с седьмого матчбола.

Для Рыбариковой эта победа стала первой в двух матчах. В заключительной встрече группового этапа Младенович сыграет с немкой Юлией Гёргес. Кристина пройдёт дальше только в случае победы в двух сетах. Гёргес достаточно выиграть одну партию, чтобы остаться на первой строчке.

