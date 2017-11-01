Куэвас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Рамос-Виньоласа

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга Куэвас в трёх сетах обыграл 15-го сеяного, испанца Альберта Рамоса-Виньоласа, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:2. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Куэвас 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Рамоса-Виньоласа 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Куэвас сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Чхун Хён (Южная Корея).