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Дель Потро стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Париже

Теннис

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (13) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Уроженец Тандиля 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Робина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Франции дель Потро поспорит с победителем матча Джон Иснер (США, 9) — Григор Димитров (Болгария, 6).

Париж 2017. 3-й круг
02 ноября 2017 года, четверг. 13:10 МСК
Робин
Хасе
Хуан-Мартин
дель Потро
5:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Робин Хасе Хуан-Мартин дель Потро
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