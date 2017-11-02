Дель Потро стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Париже

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (13) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Уроженец Тандиля 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Робина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Франции дель Потро поспорит с победителем матча Джон Иснер (США, 9) — Григор Димитров (Болгария, 6).