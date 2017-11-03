В 11:00 по московскому времени начнётся матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае, в котором сыграют россиянка Елена Веснина и представительница Китая Пэн Шуай. По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Хунаня — 5-4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Пэн Шуай в Чжухае.

Ранее Пэн Шуай и Веснина проиграли американке Коко Вандевей, которая гарантировала себе первое место в группе и выход в полуфинал. Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.