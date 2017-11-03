Вандевей сыграет с Барти, Севастова — с Гёргес в полуфинале турнира в Чжухае

Стал известен состав полуфинальных пар женского турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). Американская теннисистка Коко Вандевей сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти, а Анастасия Севастова из Латвии встретится с немкой Юлией Гёргес, сообщает официальный «твиттер» соревнований.
Полуфинальные матчи турнира «Элит Трофи» пройдут 4 ноября, финал состоится 5-го.
В финале прошлогоднего розыгрыша турнира чешская теннисистка Петра Квитова обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:2.