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175 лет назад 2016
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Вандевей сыграет с Барти, Севастова — с Гёргес в полуфинале турнира в Чжухае

Теннис

Стал известен состав полуфинальных пар женского турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). Американская теннисистка Коко Вандевей сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти, а Анастасия Севастова из Латвии встретится с немкой Юлией Гёргес, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Полуфинальные матчи турнира «Элит Трофи» пройдут 4 ноября, финал состоится 5-го.

В финале прошлогоднего розыгрыша турнира чешская теннисистка Петра Квитова обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Севастова Коко Вандевей Юлия Гёргес
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