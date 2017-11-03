Надаль снялся с турнира в Париже

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) из-за травмы колена. 3 ноября в четвертьфинальном матче он должен был сыграть с представителем Сербии Филипом Краиновичем (Q).

За выход в финал соревнований в столице Франции 25-летний уроженец Сомбора, занимающий 77-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем противостояния Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 13) — Джон Иснер (США, 9). Турнир завершится 5 ноября.

Надаль завершит 2017 года в ранге первой ракетки мира.