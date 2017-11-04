Победы Иснера, Беннето и Сока — в обзоре четвертьфиналов турнира в Париже

На турнире серии «Мастерс-1000» в Париже сыграны четвертьфинальные матчи. Американский теннисист Джон Иснер (9) вышел в полуфинал, обыграв 13-ю ракетку соревнований аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Француз Жюльен Беннето (WC) пробился в полуфинал, победив хорвата Марина Чилича (3) в двух партиях — 7:6 (7:5), 7:5. Американец Джек Сок (16) одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Ещё одним четвертьфиналистом стал серб Филип Краинович (Q), чей соперник по четвертьфиналу, испанец Рафаэль Надаль (1), снялся с турнира из-за травмы колена.

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