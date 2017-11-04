Краинович обыграл Иснера и лишил его шансов попасть на Итоговый чемпионат ATP

Серб Филип Краинович (Q) сенсационно пробился в финал «Мастерс 1000» в Париже, победив американца Джона Иснера (9) в трёх партиях — 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). В девятом гейме решающего сета у Иснера был скрытый матчбол, а тай-брейк он начал со счёта 3:0 в свою пользу. Отметим, что для 25-летнего серба это первый финал ATP в карьере.



Поединок продолжался два с половиной часа. Краинович выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Иснера 31 подача навылет, 2 двойные и 4 упущенных брейк-пойнта.



Поражение Иснера означает, что восьмым участником Итогового чемпионата ATP в Лондоне станет либо испанец Пабло Карреньо-Буста, выигравший всего один матч после полуфинала US Open, либо американец Джек Сок. Последнему для этого нужно завоевать в Париже титул.