Гёргес: мне удалось заставить Севастову играть в не свойственный ей теннис

Немка Юлия Гёргес прокомментировала победу над латвийкой Анастасией Севастовой в полуфинале WTA Elite Trophy в Чжухае.



«Мой лучший матч на неделе. Очень рада, что сумела сыграть так здорово. Я хорошо двигалась по корту, правильно подходила к мячу и встречала его. Это важно, чтобы выполнять качественные удары. При этом я играла терпеливо и удачно пользовалась своими шансами.



Анастасия здорово читает игру и блестяще обороняется. Мне удалось заставить её играть в немного не свойственный ей теннис, что было моей целью. Если бы она затянула меня в обмен резаными ударами, варьировала бы игру, мне пришлось бы очень тяжело.

Что касается финала, то любой матч начинается с нуля. Знаю, это будет моя последняя игра в сезоне, так что отдам все силы, которые остались. Не каждый день играешь в больших финалах, особенно в конце года. Надеюсь, мне поможет, что я уже участвовала не в одном финальном матче в этом сезоне и приехала сюда после завоевания титула. Постараюсь сыграть в свой теннис и получить от этого удовольствие», — приводит слова Гёргес официальный сайт WTA.