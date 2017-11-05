Эверт: с чего соперницы должны приветствовать возвращение Шараповой?

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт высказала свою точку зрения по поводу отношения соперниц к россиянке Марии Шараповой после её возвращения.



«Мария не раз говорила, что не заинтересована в том, чтобы дружить с кем-то в туре. Из других её комментариев понятно, что её в целом не интересуют другие теннисистки. Она фактически не общается ни с кем в раздевалке. Безусловно, вследствие всего этого она непопулярна среди игроков. Так с чего они должны приветствовать её с распростёртыми объятиями? Это было бы пропитано неискренностью», — сказала Эверт в интервью Times of India.