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Гёргес победила Вандевей и завоевала титул на «Элит Трофи» в Чжухае

Теннис

Немка Юлия Гёргес (7) в финале турнира «Элит Трофи» в Чжухае взяла верх над американкой Коко Вандевей (2) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 29-летняя уроженка Бад-Ольдесло, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и проиграла один гейм на своей подаче. Коко исполнила два эйса при шести двойных.

Для Гёргес этот титул стал четвёртым в карьере и вторым в нынешнем сезоне после успеха на «ВТБ Кубке Кремля».

Чжухай 2017. Финал
05 ноября 2017 года, воскресенье. 11:10 МСК
Коко
Вандевей
Юлия
Гёргес
5:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коко Вандевей Юлия Гёргес
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