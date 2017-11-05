Гёргес победила Вандевей и завоевала титул на «Элит Трофи» в Чжухае

Немка Юлия Гёргес (7) в финале турнира «Элит Трофи» в Чжухае взяла верх над американкой Коко Вандевей (2) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 29-летняя уроженка Бад-Ольдесло, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и проиграла один гейм на своей подаче. Коко исполнила два эйса при шести двойных.

Для Гёргес этот титул стал четвёртым в карьере и вторым в нынешнем сезоне после успеха на «ВТБ Кубке Кремля».