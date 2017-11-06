11 ноября Шарапова примет участие в гала-фестивале AliExpress в Китае

Экс первая ракетка мира, обладательница «Карьерного шлема» Мария Шарапова посетит гала-фестиваль шопинга в Ханчжоу (Китай), который проводит Alibaba Group. В эту группу входит несколько компаний, из которых, помимо собственно Alibaba International, наиболее известна AliExpress.



«Всем привет! Это Мария Шарапова, и я очень рада вернуться в Китай и встретиться со всеми вами на гала-фестивале. Увидимся 11 ноября!» — сказала Шарапова.

Напомним, после завершения теннисного сезона Мария уже успела побывать в Пуэрто-Рико, где она оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры островного государства после разрушительных ураганов.