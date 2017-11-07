Бадж: у меня нет сомнений в том, что Рублёв и Шаповалов — будущие победители ТБШ

Директор турнира в Окленде Карл Бадж прокомментировал информацию о том, что участие в соревнованиях в 2018 году примут россиянин Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.

«У меня нет сомнений в том, что Рублёв и Шаповалов — это будущие победители турниров «Большого шлема» и игроки топ-5. В свои годы они выступают невероятно и их победы уже впечатляют теннисный мир. Я впервые увидел игру Рублёва на US Open два года назад, когда ему было 18. С тех пор я старался договориться с ним об участии в турнире. Он особенный теннисист. Наряду с Шаповаловым это два самых ярких представителя нового поколения, которые подтвердили своё участие в турнире», — цитирует Баджа Tennis World USA.