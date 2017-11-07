Рублёв сыграет на турнире в Окленде в январе 2018 года

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на турнире в Окленде, который пройдёт с 8 по 13 января 2018 года, сообщает Tennis World USA. На этой неделе первая ракетка России выступит на «Мастерсе U21” в Милане.

Своё участие в турнире, предшествующем Открытому чемпионату Австралии — 2018, также подтвердили американцы Джон Иснер и Джек Сок, представитель Испании Роберто Баутиста-Агут и канадец Денис Шаполалов.

Действующим победителем турнира в Окленде является Сок, накануне ставший девятой ракеткой мира.