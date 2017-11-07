Вихлянцева номинирована на звание «Прорыв месяца» по итогам октября

Россиянка Наталья Вихлянцева вошла в число номинантов на звание «Прорыв месяца» по итогам октября. Помимо Натальи, на награду претендуют белоруска Арина Соболенко, а также немки Карина Виттёфт и Юлия Гёргес.

В октябре Вихлянцева дошла до полуфинала «ВТБ Кубка Кремля», Соболенко пробилась в финал турнира в Тяньцзине, где уступила россиянке Марии Шараповой, Виттёфт стала сильнейшей в Люксембурге, а Гёргес завоевала трофеи в Москве и Чжухае.

Отдать голос за одну из номинанток можно на официальном сайте WТА. Голосование продлится до конца четверга, 9 ноября, а результаты будут объявлены 10 ноября.