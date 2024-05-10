Димитров обыграл Нисиоку и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров стал победителем матча второго круга «Мастерса» в Риме против японца Йосихито Нисиоки. Счёт — 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. За это время Димитров сделал 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника две двойные ошибки и семь активно выигранных очков.

В следующем круге Димитров встретится ещё с французским теннисистом Теренсом Атманом. Встреча состоится 11 мая.

Турнир в Риме проходит с 8 по 19 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл датчанина Хольгера Руне.