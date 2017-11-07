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175 лет назад 2016
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Александрова с победы стартовала на WТА-челленджере в Лиможе

Теннис

Россиянка Екатерина Александрова (2) в первом круге турнира серии «WТА-челленджер» в Лиможе с призовым фондом $ 115 тыс. уверенно переиграла американку Бернарду Перу со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность поединка составила всего 54 минуты. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 73-е место в рейтинге WТА, 12 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с украинкой Ангелиной Калининой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Александрова
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