Федерер победил Маррея в благотворительном матче в Глазго

Швейцарец Роджер Федерер в благотворительном матче в Глазго победил британца Энди Маррея со счётом 6:3, 3:6, [10:6]. Часть встречи Роджер провёл в килте. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

Арена вместимостью 11 тыс. человек была заполнена до отказа. Все собранные деньги пойдут в фонд Unicef и местные благотворительные организации.

Следом Энди Маррей вместе с братом Джейми сыграют против Тима Хенмана и Мансура Бахрами.

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