Габашвили снялся по ходу матча с Алботом на старте челленджера в Кобе

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Кобе (Япония). Уроженец Тбилиси снялся по ходу матча стартового раунда с лидером посева, представителем Молдавии Раду Алботом при счёте 1:6, 0:3. Теннисисты провели на корте 41 минуту. Теймураз совершил 4 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Албота 1 эйс и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Кобе Албот поспорит с хозяином кортов Йосуке Ватануки (Q).