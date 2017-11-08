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175 лет назад 2016
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Габашвили снялся по ходу матча с Алботом на старте челленджера в Кобе

Теннис

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Кобе (Япония). Уроженец Тбилиси снялся по ходу матча стартового раунда с лидером посева, представителем Молдавии Раду Алботом при счёте 1:6, 0:3. Теннисисты провели на корте 41 минуту. Теймураз совершил 4 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Албота 1 эйс и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Кобе Албот поспорит с хозяином кортов Йосуке Ватануки (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теймураз Габашвили
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