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175 лет назад 2016
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Гасанова вышла во второй круг турнира ITF в Шэньчжэне, Пивоварова выбыла

Теннис

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Шэньчжэне. На старте соревнований она проиграла представительнице Южной Кореи Хан На Лэ со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Ещё одна россиянка Анастасия Гасанова в двух партиях обыграла представительницу Китая Ян Чжаосюань со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 18 минут. За выход в четвертьфинал Гасанова поспорит с победительницей встрече Лю Фанчжу (Китай) — Сунь Цзыюэ (Китай, Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Пивоварова
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