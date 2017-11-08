Гасанова вышла во второй круг турнира ITF в Шэньчжэне, Пивоварова выбыла

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Шэньчжэне. На старте соревнований она проиграла представительнице Южной Кореи Хан На Лэ со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Ещё одна россиянка Анастасия Гасанова в двух партиях обыграла представительницу Китая Ян Чжаосюань со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 18 минут. За выход в четвертьфинал Гасанова поспорит с победительницей встрече Лю Фанчжу (Китай) — Сунь Цзыюэ (Китай, Q).