Карреньо-Буста: мне кажется, я не смогу достичь таких высот, как Надаль

Испанец Пабло Карреньо-Буста рассказал о важности своей победы на «ВТБ Кубок Кремля» 2016 года, а также предположил, что не сможет превзойти по достижениям своего соотечественника, первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

«Я был рад снова побывать в Москве. Любой турнир, на котором одерживаешь победу, становится для тебя особенным. У меня в карьере пока три титула. Свой дебютный турнир я тоже выиграл в прошлом году, на соревновании в Уинстон-Сэйлеме, а уже спустя пару месяцев преуспел в России. И не важно, что этот титул не был первым в карьере, я всё равно никогда не забуду свой триумф в Москве.

После моего успеха на Кубке Кремля я стал больше верить в себя. Первый титул у меня был на открытых кортах, а в Москве я преуспел в зале, что помогло мне понять, что я могу удачно играть в разных условиях. Это был важный толчок для меня.

Нет никаких сомнений в том, кто является лучшим игроком в Испании. Мне кажется, я не смогу достичь таких высот, как Надаль, ведь Рафа, без преувеличения, один из лучших за всю историю тенниса. Я не жду от себя такого количества побед на турнирах «Большого шлема». Мне бы просто хотелось постепенно прогрессировать», — цитирует Карреньо-Бусту VTBRussia.