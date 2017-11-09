Джокович сбил бутылку с головы ведущего популярного телешоу

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович стал гостем телепрограммы Джеймса Кордена Late Late Show на телеканале CBS.

«Я не выступал на официальном турнире в течение трёх с половиной месяцев. Но с нетерпением жду следующего сезона», — сообщил Джокович.

Кроме того, Новак принял участие в забавном конкурсе, целью которого было сбить бутылку с головы ведущего. Отметим, что Джокович поразил цель с шестой попытки. Первые четыре удара он исполнил левой рукой, а последние два — правой.

Посмотреть видео можно на канале Late Late Show в YouTube.