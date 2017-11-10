Победы Рублёва и Медведева, поражение Хачанова — в обзоре игр «Мастерса U21»

Российский теннисист Андрей Рублёв одолел представителя Канады Дениса Шаповалова в третьем туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане со счётом 4:1, 3:4 (8:10), 4:3 (7:2), 0:4, 4:3 (7:3).
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джареда Доналдсона — 3:4 (3:7), 4:2, 4:3 (7:1), 4:0.
Вторая ракетка России Карен Хачанов уступил представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 4:3 (7:3), 4:2, 2:4, 0:4, 2:4.
Видеообзор прошедших поединков турнира «Мастерс U21” в Милане доступен на «Чемпионате».