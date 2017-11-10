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Саснович и Вандевей откроют финал Кубка Федерации Беларусь — США в Минске

Теннис

В Минске (Беларусь) состоялась жеребьёвка финала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Беларуси и США. 11 ноября первыми на корт выйдут Александра Саснович и Коко Вандевей. Затем сыграют Арина Соболенко и Слоан Стивенс.

12 ноября состоятся матчи Арина Соболенко — Коко Вандевей, Александра Саснович — Слоан Стивенс и парная встреча Вера Лапко / Лидия Морзова — Элисон Риске / Шелби Роджерс, сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале сборная Беларуси победила команду Швейцарии — 3:2, а американки с таким же счётом оказались сильнее соперниц из Чехии.

Источник: Fed Cup Сообщить об ошибке
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Коко Вандевей Слоан Стивенс Кубок Федерации
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