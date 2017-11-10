Текстовая онлайн-трансляция матча Чорич — Рублёв в Милане

Россиянин Андрей Рублёв (1) сыграет с хорватом Борной Чоричем (4) в полуфинале турнира «Мастерс U21» в Милане (Италия). Поединок начнётся в 21:00 по московскому времени. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Чорич победил в группе B со стопроцентным результатом, в последний день группового раунда отыгравшись с 0-2 по сетам у россиянина Карена Хачанова и тем самым не выпустив его в полуфинал, второе место занял другой российский теннисист, Даниил Медведев. Рублёв накануне в очной борьбе за второе место одолел канадца Дениса Шаповалова на тай-брейке решающей партии.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.