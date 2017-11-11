Соболенко: мне нравится играть с топ-теннисистками

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала Мировой группы Кубка Федерации с командой США, который пройдёт в Минске 11-12 ноября.

«Играть с топ-теннисистками всегда сложнее, но это даёт дополнительную мотивацию. Мне нравится играть с сильнейшими. Мне интересно находить способ добиваться успеха в матчах с лучшими.

Поддержка болельщиков очень помогает. Когда ты играешь дома, то каждый скандирует твоё имя, название твоей страны, гонит вперёд", — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.