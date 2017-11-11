Пеннетта: наказание Шараповой не было максимальным, это заставляет задуматься

Чемпионка US Open — 2015 итальянка Флавия Пеннетта, завершившая карьеру в конце сезона — 2015, высказала своё мнение по поводу ситуаций с допинговыми обвинениями её соотечественницы Сары Эррани и россиянки Марии Шараповой.



«Я хорошо знаю Сару. Она невероятная трудяга, она не стала бы принимать допинг.



Что касается Шараповой, то мельдоний повышает результаты, и тот факт, что она не получила максимального наказания, заставляет задуматься. Однако она нужна женскому теннису.



Как работает антидопинговая система? Нас много проверяют — кровь, мочу, паспорт крови. Когда я завершила карьеру, то меня продолжали проверять ещё полгода.



Если твой допинг-тест даёт положительный результат, тебя отстраняют, но если ты звезда — находят какую-то оговорку», — приводит слова Пеннетты La Stampa.