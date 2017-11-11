Чорич снялся с турнира в Милане, Медведев сыграет с Шаповаловым

Хорват Борна Чорич снялся с матча за третье место на «Мастерсе U21» в Милане. Вместо него соперником Даниила Медведева станет канадец Денис Шаповалов, который занял третье место в группе A с одной победой и двумя поражениями, уступив россиянину Андрею Рублёву в решающем матче в пяти сетах.



Поединок между Медведевым и Шаповаловым начнётся в 21:00 по московскому времени. В финале турнира сыграют Рублёв и южнокореец Чхун Хён, накануне обыгравший Медведева в пяти сетах. Старт этого матча запланирован на 23:00 по Москве.