Шаповалов снялся с матча с Медведевым, его заменили Хатчинс и боллбои

Канадец Денис Шаповалов следом за хорватом Борной Чоричем отказался от игры с россияниномДаниилом Медведевым на «Мастерсе U21» в Милане. Чорич должен был сразиться с Медведевым за третье место, а матч с заменившим его Шаповаловым носил бы выставочный характер. Однако Денис, сославшись на травму, не вышел на корт. Вместо него соперником Медведева стал турнирный директор Росс Хатчинс — обладатель пяти титулов ATP в парном разряде, завершивший карьеру в 29 лет, вскоре после заболевания лимфомой Ходжкина. Вместе с Хатчинсом в матче участвуют боллбои.



В финале турнира сыграют россиянин Андрей Рублёв и южнокореец Чхун Хён.