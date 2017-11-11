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Шаповалов снялся с матча с Медведевым, его заменили Хатчинс и боллбои

Теннис

Канадец Денис Шаповалов следом за хорватом Борной Чоричем отказался от игры с россияниномДаниилом Медведевым на «Мастерсе U21» в Милане. Чорич должен был сразиться с Медведевым за третье место, а матч с заменившим его Шаповаловым носил бы выставочный характер. Однако Денис, сославшись на травму, не вышел на корт. Вместо него соперником Медведева стал турнирный директор Росс Хатчинс — обладатель пяти титулов ATP в парном разряде, завершивший карьеру в 29 лет, вскоре после заболевания лимфомой Ходжкина. Вместе с Хатчинсом в матче участвуют боллбои.

В финале турнира сыграют россиянин Андрей Рублёв и южнокореец Чхун Хён.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев Денис Шаповалов
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