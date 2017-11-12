Чхун Хён победил Рублёва и стал первым чемпионом «Мастерса U21» в Милане

Южнокореец Чхун Хён (6) стал чемпионом первого в истории «Мастерса U21» в Милане (Италия), победив в финальном матче россиянина Андрея Рублёва (1) в четырёх партиях — 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Хён выполнил 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Рублёв ни разу не подал навылет, сделал 2 двойные и 2 брейка. Для южнокорейского теннисиста это первый титул ATP в карьере — правда, на турнире, за который не начисляются рейтинговые очки.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.