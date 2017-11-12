Вандевей: пребывание в женской команде Кэша не смущает

Американка Коко Вандевей рассказала о подробностях сотрудничества с тренером Патриком Кэшем.

«Он вспомнил историю, которая с ним приключилась в Мексике, не думаю, что могу ей поделиться, но её смысл заключался в том, что его товарищи по команде больше смотрели, чем действительно поддерживали во время матча. Зная его, можете придумать концовку сами, подключите воображение, потому что не могу сказать, что было. Я привлекла его к работе здесь, чтобы выступить здесь на высочайшем уровне.

Пребывание в женской команде его не смущает, потому что он работает в женском туре. Мне кажется, больше всего его вдохновляет командный дух, иначе бы он не показал тех результатов, которые имеет в Кубке Дэвиса", — передаёт слова Вандевей корреспондент «Чемпионата» Анастасия Филиппова.