Соболенко: нужно проанализировать, что не сложилось во втором сете

Белоруска Арина Соболенко, проигравшая американке Коко Вандевей в матче финала Кубка Федерации (6:7 (5:7), 1:6), прокомментировала этот результат.



«Усталости после вчерашнего матча не было. Вчера было вчера, а сегодня я вышла на корт с новыми силами, готовая к бою, но, к сожалению, не сложился второй сет, она отыграла ещё лучше, чем первый, но я даже не была расстроена после первого сета, у меня не пропало желание выходить и бороться. Не могу сейчас точно сказать, мне нужно ещё подумать и проанализировать, что не сложилось: либо она развалила мой теннис, либо я сыграла менее агрессивно.



Она повысила свой уровень игры во второй партии, я была готова сражаться, всё было в порядке. Она действительно хорошо подавала, пыталась постоянно оказывать давление, надеюсь, в следующий раз смогу проявить себя лучше.



В детстве я следила за Шараповой, её манерой игры, как она умеет открывать корт для завершающего розыгрыш удара, как она ведёт себя, общаясь с прессой. Возможно, также следила за Сереной, но всегда своим родителям говорила: «Я не будущая Шарапова или Уильямс, я Соболенко!».

После матчей против таких игроков становишься опытнее и увереннее в своих силах, даже после первого сета было понятно, что я могу бороться с теннисистками топового уровня и могу их обыгрывать. Просто ещё нужно немножко поработать.



Над психологией работают все, так как в начале теннисного пути играет роль больше не психология, а попадание в корт, умение играть, а на этом уровне играть умеет каждый, я думаю, что основной момент игры — психология. Когда ты уже на корте, единственное, что тебе может помочь, это просто играть каждый розыгрыш, не думать, что было и что будет. Просто ты выходишь, этот мячик летит к тебе — бей по нему, играй, как ты хочешь, находись в этом моменте. Я не медитирую, йогой тоже не занимаюсь, занимаюсь с психологом, она работает со многими спортсменами, в том числе и олимпийскими чемпионами, но не буду раскрывать секрет, кто это. Мы общаемся, я рассказываю о тех моментах, в которых ощущаю себя некомфортно и над которыми можно поработать, она тоже отмечает то, на что стоит обратить внимание.



Капитан сказал: «Нормально, прорвёмся. Экс-председатель Александр Васильевич поддерживал, конечно, он был огорчён провальным вторым сетом, хотел поинтересоваться, что со мной случилось, всё ли в порядке, на что я ответила: «Нет, не всё в порядке, я проиграла матч!». Он подбодрил, сказал, что это опытный игрок, а у меня ещё есть время впереди, посмотрим, что я покажу и чего достигну, когда мне будет столько же лет, сколько сейчас Коко.



Каждый турнир, каждый матч — это опыт. Кубок Федерации пока играла только дома и могу сказать, что это очень эмоционально, это тебя заряжает. Когда мы играли против голландок, это было моё первое выступление за сборную, после которого я стала лучше понимать уровень взрослого тенниса. Поэтому потом, выходя на личные старты, была уже намного увереннее в себе. Я бы сказала, что Fed Cup стал хорошим стартом моей карьеры, все остальные результаты — это следствие той приобретённой уверенности», — передаёт слова Соболенко специальный корреспондент «Чемпионата» Анастасия Филиппова.