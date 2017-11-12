Саснович победила Стивенс и сравняла счёт в финале Кубка Федерации

Александра Саснович сравняла счёт в финале Кубка Федерации Беларусь — США, одержав волевую победу над Слоан Стивенс со счётом 4:6, 6:1, 8:6. В решающей партии Саснович отыгралась с 2:5, взяла четыре гейма подряд, а затем со второй попытки подала на матч. Таким образом, после завоевания титула на US Open Стивенс проиграла шесть матчей подряд.



Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Саснович выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, 29 раз пробила навылет, сделала 48 невынужденных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Стивенс 4 подачи навылет, 2 двойные, 17 «виннеров», 48 неточностей и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Таким образом, судьба Кубка Федерации — 2017 решится в парном матче. На него заявлена Вера Лапко с Лидией Морозовой и Элисон Риске с Шелби Роджерс, однако капитаны могут сделать замены.